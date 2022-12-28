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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 31 طن مستلزمات دهانات بلاستيك مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الإدارة و مفتشي الإدارة واسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين فتم ضبط مصنع لتعبئة دهانات ومعجون بلاستيك ببلبيس وتم تحرير محضر جنحة رقم 25581 جنح مركز شرطة بلبيس لحيازته 31 طن مستلزمات معجون ودهانات بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية محافظ الشرقية حملات رقابية وزارة التموين الحملات الرقابية مجهولة المصدر

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