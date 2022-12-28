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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالك ضد الإسماعيلي
الزمالك ضد الإسماعيلي

يستعد الزمالك بقيادة جيسفالدو فيريرا المدير الفني لمواجهة الإسماعيلي بقيادة المدرب الجديد أحمد حسام ميدو، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة 10 من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

من المقرر، أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 21 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

في المقابل، يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 3 مواجهات، وتلقى 5 هزائم.

وتولى أحمد حسام ميدو، المهمة الفنية للإسماعيلي، بشكل رسمي.

وقاد ميدو تدريبات الدراويش، مساء أمس، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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