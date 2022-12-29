عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأغلى في ٢٠٢٢.. سعر ساعة عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

عمرو دياب
عمرو دياب

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بنشر فيديو جديد له.

txt

جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لـ نادية الجندي في 2022

txt

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال


ظهر عمرو دياب في الفيديو بلوك شبابي أنيق كعادته و هو ما يميزه عن غيره من نجوم الوطن العربي، حيث ارتدى بنطلون جينز أسود مع تي شبرت باللون البيج الغامق و نسق معهما جاكيت بيج غامق.

ساعة عمرو دياب 

ساعة عمرو دياب 

لافت عمرو دياب الأنظار في الصورة بساعة يد فخامة و ثمينة من براند Patek Philippe، اتسم التصميم بأنه مصنوع من الستانلس ستيل، مينا اخضر زيتي مع علامات الساعة من الدهب الأبيض عيار ١٨ قيراط و اسوار من الستانلس ستيل. تحتوي حركة الساعة على ٣٧ من الأحجار الكريمة و ٥٥ ساعة احتياط.
قد بلغ سعر ساعة عمرو دياب في أحدث ظهور له  ٥٧،٨٠٠ دولار، وهو ما أثار الدهشة بين رواد السوشيال ميديا قائلين"أغلى ساعة في 2022".


 https://www.instagram.com/reel/CmtXNCIBjlR/?utm_source=ig_web_copy_link

عمرو دياب ساعة عمرو دياب أزمات عمرو دياب إطلالات عمرو دياب سعر ساعة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا دفعة واحدة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

الأهلي يدرس الإطاحة بمارسيل كولر بعد مونديال الأندية

الدولار يخسر 14 جنيها دفعة واحدة بالسوق السوداء|ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كيك القهوة بمذاق لا يقاوم

جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لـ نادية الجندي في 2022

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

بملابس جريئة.. هبة السيسي تثير ضجة بإطلالة الكريسماس| شاهد

قبل بدء زيارات رأس السنة.. أسرار غير متوقعة عن إتيكيت الضيافة

قبل ما تاكلها.. خبير مناعة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن الفراولة

مش شبه بعض.. فساتين زفاف ابنة الحضري تثير الجدل على السوشيال ميديا

أرخص وأحلى .. طريقة عمل برجر الدجاج في البيت

ترشيحاتنا

انخفاض تاريخي في سعر الذهب العالمي

"تويتر" يعاني من انقطاع في الخدمة

الدولار يخسر 14 جنيها دفعة واحدة بالسوق السوداء|ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الجيش الإيراني: سنرد بحزم على أي خطأ إسرائيلي محتمل

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لإعلان خارطة طريق تتضمن حكومة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغلى في ٢٠٢٢.. سعر ساعة عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

رؤوس مغلية وهرم رابع في الجيزة.. 10 اكتشافات مصرية مذهلة بـ 2022

توقعات الأبراج 2023.. برج الحمل سنة الحظ ومفاجأة في 16 مايو السر

متخليهاش في البيت.. نوع من شجر رأس السنة يهدد حياة أسرتك

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ