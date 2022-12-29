الأغلى في ٢٠٢٢.. سعر ساعة عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بنشر فيديو جديد له.



ظهر عمرو دياب في الفيديو بلوك شبابي أنيق كعادته و هو ما يميزه عن غيره من نجوم الوطن العربي، حيث ارتدى بنطلون جينز أسود مع تي شبرت باللون البيج الغامق و نسق معهما جاكيت بيج غامق.

ساعة عمرو دياب

ساعة عمرو دياب

لافت عمرو دياب الأنظار في الصورة بساعة يد فخامة و ثمينة من براند Patek Philippe، اتسم التصميم بأنه مصنوع من الستانلس ستيل، مينا اخضر زيتي مع علامات الساعة من الدهب الأبيض عيار ١٨ قيراط و اسوار من الستانلس ستيل. تحتوي حركة الساعة على ٣٧ من الأحجار الكريمة و ٥٥ ساعة احتياط.

قد بلغ سعر ساعة عمرو دياب في أحدث ظهور له ٥٧،٨٠٠ دولار، وهو ما أثار الدهشة بين رواد السوشيال ميديا قائلين"أغلى ساعة في 2022".



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