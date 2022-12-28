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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"كهرباء دبي" يخفض 44 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً

صدى البلد

 يسهم مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي لتبريد مداخل الهواء لثلاث توربينات غازية في المحطة "L" في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 44 ألف طن سنوياً وهو ما يعادل زراعة 2 مليون شجرة.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “ وام” يعتبر المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يعتمد نظاماً لتخزين الطاقة الحرارية وتبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية من نوع (9F). وتتمثّل الأهمية البيئية لهذا النظام المبتكر في كونه يساعد على الحد من استهلاك الغاز الطبيعي في عملية إنتاج الكهرباء وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

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وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه تم تنفيذ مشروع تبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للتوربينات الغازية خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف من خلال الاستفادة من المياه المبردة في تبريد مداخل الهواء الخاصة بتلك التوربينات، في حين أن تبريد المياه المستخدمة يستهلك طاقة قليلة نسبياً مقارنة بالطاقة المستفادة من زيادة القدرة الإنتاجية للتوربين، وتمكنت الهيئة من زيادة القدرة الإنتاجية من الكهرباء لثلاث توربينات بإجمالي 111 ميجاوات من الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع حصل على شهادة "خفض الانبعاثات المعتمدة" الصادرة بموجب "اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ"، والتي قدمها مركز دبي المتميّز لضبط الكربون (كربون دبي)، وذلك في أعقاب النجاح الكبير للمشروع في تجاوز الأهداف الأولية المحدّدة.

اقتصاد الامارات الغاز الطبيعى فصل الصيف درجات الحرارة انتاج الطاقة هيئة كهرباء ومياه دبي

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