تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة سيراميكا كيلوباترا، التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: برونو سافيو وشادي حسين.



ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من:



علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو السولية وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.