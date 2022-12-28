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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

قادرون باختلاف.. منح وهدايا الرئيس السيسي لذوي الهمم

زياد عبد السلام
زياد عبد السلام

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الرابعة من احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت صباح اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "لينا مكان".

وكان هناك العديد من الفعاليات والافلام التسجيلية وايضاً عروض مسرحية وغنائية، وكان من بينها فقرة  غنائية تم تقديم فيها أغنية "أنا مش ضعيف أنا مش غريب" والتي قدمها عدد من الشباب والاطفال " القادرين باختلاف" المشاركين بالاحتفالية ، وقد أدخلت هذه الاغنية البهجة في قلوب ملايين المصريين.

المطرب زياد عبد السلام

وكان من بين هؤلاء الشباب المطرب زياد عبد السلام طالب بالمعهد العالي للموسيقى العربية- أكاديمية الفنون، والذي قدم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي العام السابق بالنسخة الثالثة من الاحتفالية عرضاً غنائية وقام الرئيس بتوجيه الشكر للمطرب زياد عبدالسلام من ذوي القدرات الخاصة على ما قدمه من فقرة فنية بحفل "قادرون باختلاف"، وقال له الرئيس: "بشكرك.. صوتك جميل ما شاء الله.. يا حبيبي شكرًا".

وقد تواصل موقع "صدى البلد" مع المطرب زياد عبد السلام أحد المشاركين بالفقرة الغنائية اليوم خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الرابعة، للتحدث حول مشاركته بالاحتفالية وشعوره عند غنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وماذا ينوي أن يقدم خلال الفترة القادمة.

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شعرت بسعادة الرئيس

قال زياد عبد السلام إن مشاركته بالاحتفالية جاءت بناءً على فوزه بالمركز الأول بمهرجان الموسيقى العربية على مستوى العالم العربي، لافتاً إلى أنه على مدار عام واحد قام بتحقيق المراكز الأولى في عدد من المسابقات، مما دفع المخرج والفنان هشام جمال لاختياره للمشاركة بالاحتفالية، حتى أنه متحمس له بشكل كبير.

وأعرب المطرب زياد عبد السلام خلال التصريحات التي ذكرها اليوم لـ"صدى البلد" عن سعادته البالغة بعد مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف اليوم بنسختها الرابعة، و أضاف "شعرت بسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". 

أول طالب كفيف بمعهد الموسيقى العربية

وتابع زياد عبد السلام - أما عن تجربتي في دخول معهد الموسيقى العربية، فهذا كان حلم بالنسبة لي، حيث أنني أُعتبر أول طالب كفيف بمعهد الموسيقى العربية فهو شعور لا يوصف.

وأكد على مدى حب ودعم الدكاترة والطلاب له، واصفاً " حتى أنني محبوب كثيراً بين زملائي وهذا عكس ما كنت أتوقع.. كما ان الدكاترة داعمين كثيراً لي".

و أضاف زياد عبد السلام إنه يرغب في الفترة القادمة بتقديم أعمال غنائية مميزة وراقية، تتم بشكل مهذب وتكون هادفة، مشيراً إلى أن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب و الراحلة ذكرى والمطربين الكبار حسين الجسمي وصابر  الرباعي هما مثله الأعلى في مجال الغناء.

التبرع لصالح ذوي الهمم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن رئيس البرلمان طالب بوجود مصادر لصندوق ذوي الهمم لتنفيذ خدمات أكثر لهم.

وقال الرئيس في نهاية احتفالية قادرون باختلاف، “بطالب صندوق قناة السويس بالتبرع بـ100 مليون لصالح صندوق ذوي الهمم”.

وتابع: “وكمان بطالب بـ100 مليون من صندوق الشهداء والمصابين و100 مليون من صندوق الرعاية الصحية، و200 مليون من صندوق الإسكان الاجتماعي، و500 مليون من صندوق القوات المسلحة.”

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