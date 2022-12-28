مجلس جامعة الأزهر يكرم المشاركين في القافلة التنموية لحلايب وشلاتين ويشيد بجهودهم

كرم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، المشاركين في قافلة الأزهر التنموية إلى مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر؛ لجهودهم المخلصة في دعم مواطني محافظة البحر الأحمر؛ من خلال توقيع آلاف الكشوف الطبية على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف

إضافة إلى إجراء عديد من العمليات الجراحية لحالات كثيرة منهم، وصرف مساعدات مادية وعينية وبطاطين، وكذلك زرع أكثر من ألفي شجرة مثمرة، كما أشاد مجلس جامعة الأزهر بالإضافة الجديدة في القوافل التنموية والتي تمثلت في مشاركة أساتذة كلية الهندسة وكلية الزراعة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في محافظة البحر الأحمر على المستويين: التخطيط العمراني، والزراعة، وتوقيع الكشف الطبي على الحيوانات، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وأعلن مجلس جامعة الأزهر دعمه الكامل لجميع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية وفي مقدمتها مبادرة: «حياة كريمة».

تكريم عميد كلية العلوم ووكيله لاختيارهما خبيرين بوزارة الدفاع

كما كرم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأعضاء مجلس الجامعة، الدكتور تامر حمزة عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة السابق لجهوده المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية طيلة فترة عمادته، مرورا بتعاونه الدائم والمستمر وانفتاحه على كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية، في كافة المجالات العلمية بداية من المناقشات العلمية والبحثية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، وتراسه لمؤتمر دولي في مملكة البحرين، وصولا بالكلية إلى مصاف الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة لتميز طلاب الكلية وحصولهم على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لعاميين متتاليي.

وكرم المجلس أيضا الدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد رمضان صوفي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لاختيارهما خبيرين في قسم الوقاية البيولوجية بالمعامل الرئيسية للحرب الكيميائية بوزارة الدفاع في مجال علم الفيروسات ومكافحة الأوبئة، إضافة إلى جهودهما المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة حتى كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

ووجه مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي بمناسبة تكليفه للقيام بعمل عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وللدكتور وائل المهندس بتكليفه للقيام بعمل عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.