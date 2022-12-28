بعد تصاعد التوترات.. فوتشيتش يوجه رسالة عاجلة للصرب في كوسوفو

دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، الصرب في كوسوفو المعترف بها جزئيًا إلى تفكيك الحواجز.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع للحكومة الصربية بيتار بيتكوفيتش.

وطالب فوتشيتش، الصرب في كوسوفو بتفكيك الحواجز، مؤكدا علي أنهم سيحصلون علي ضمانات.

وفى وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الصرب فى شمال كوسوفو وميتوهيا أقاموا حواجز جديدة فى كوسوفسكا ميتروفيتشا بعد إعلان وضع قوات أمن كوسوفو فى حالة تأهب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن روسيا "تدعم" ما تقوم به صربيا بهدف وضع حد للتوترات في كوسوفو التي شهدت إطلاق نار وانفجارات، حيث أقيمت حواجز على الطرق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "لدينا علاقات وثيقة جدا كحليفين، علاقات تاريخية وروحية مع صربيا"، موضحا أن موسكو تتابع "بانتباه شديد ما يحصل في كوسوفو وكيفية ضمان حقوق الصرب" في الإقليم الصربي السابق.

وأضاف: "وبالتأكيد، ندعم بلغراد في الخطوات التي تتخذها".