لافروف: أمريكا لا تسمح لأوكرانيا بإجراء مفاوضات سلام على أمل استنزاف روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تسمح لأوكرانيا بالتفاوض على السلام مع روسيا، على أمل أن تستنزف روسيا.

وفي مقابلة مع برنامج "Big Game" على قناة “روسيا-1”، قال لافروف، إن "الجميع يتحدثون الآن مرة أخرى عن الحاجة إلى المفاوضات، لكنهم يتهموننا على الفور برفض التفاوض، على الرغم من أن الرئيس بوتين قال مرارًا وتكرارًا أنه لا توجد مقترحات جادة".

وأضاف: “يوضح مثال اسطنبول بوضوح أنه في ذلك الوقت تم صفعهم على أيديهم وقيل لهم: "الوقت مبكر جدًا، لم تستنفد روسيا لدرجة أننا الأمريكيون نعتقد أن هذا يكفي".

إلي ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن مئات من القوات الأمريكية موجودون الآن في أوكرانيا، مشيرا إلي أن مكتب الملحق العسكري الأمريكي يقدم خدمات استشارية مباشرة إلى كييف.

وقال لافروف: " يتواجد العشرات، وربما حتى المئات من الجنود الأمريكيين في أوكرانيا، كانوا هناك حتى قبل الانقلاب. لقد سيطر ضباط وكالة المخابرات المركزية علي طابقًا واحدًا على الأقل في دائرة الأمن الأوكرانية”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أنه يوجد مكتب للملحق العسكري الأمريكي في كييف الآن.

وقال: "من الواضح أن المتخصصين العسكريين لا يشاركون فقط في القيام بزيارات إلى وزارة الدفاع الأوكرانية، ولكن، بالطبع يقدمون المشورة المباشرة، وربما أكثر من الخدمات الاستشارية".