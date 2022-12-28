وزير الشباب والرياضة ينعى "مالك" لاعب التايكوندو

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببالغ الحزن والأسى وفاة "مالك محمد السيد" لاعب التايكوندو البالغ من العمر ١٠ سنوات، والذي وافته المنية اليوم بعد إصابته بطلق ناري في الرأس من عدة أشهر أدت إلي دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية.

ويتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة لاعب التايكوندو ، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كان وزير الشباب والرياضة قد كلف المختصين بالوزارة بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة مع أسرة اللاعب بالتنسيق مع الاتحاد المصري التايكوندو لتقديم الدعم اللازم.