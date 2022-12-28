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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خسارة للمكتبة العربية..

لم يمهلهم القدر لحظة.. 7 شعراء وأدباء غادرونا في 2022

صدى البلد

 رحل عن عالمنا خلال عام 2022 العديد من الأسماء التي أثرت الثقافة العربية لسنوات طويلة. 

 

رحل عن عالمنا اليوم.. صلاح فضل يكتب عن نجيب محفوظ|نوستالجيا

وفاة الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية

1- صلاح فضل

د. صلاح فضل

الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية رحل عن عمر ناهز 84 عاماً

 

حصل على العديد من الجوائز ومنها جائزة الدولة التقديرية في الآداب وجائزة عبدالعزيز سعود للإبداع في مجال نقد الشعر

 

تخرج من كلية دار العلوم بالقاهرة، كما قدم مؤلفات في مجال النقد الأدبي ومنها: جماليات الحرية في الشعر، ولذة التجريب الروائي

تخطت مبيعات كتبها 15 مليونا.. رحيل الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان

متواضعا ولم يتباه بشهرته|جيران أحمد خالد توفيق يروون عنه مواقف لا تنسى

2- أحمد مرسي

د. أحمد مرسي

أستاذ الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي والعميد السابق لمعهد الفنون الشعبية رحل عن عمر ناهز 78 عاماً

 

حصل على العديد من الجوائز ومنها جائزة النيل في الآداب ووسام الفنون الجميلة من إسبانيا

 

تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة ومن مؤلفاته "دراسات في الفولكلور"، و"الأغنية الشعبية".

 

خاص|بعد رحيله.. حسن عبد الموجود: بهاء طاهر عاش صادقاً لا يبدل مواقفه

خاص| محمد سليم شوشة: بهاء طاهر حالة متفردة عبرّت عن جوانب الحياة المصرية

3- بهاء طاهر

بهاء طاهر

الروائي الكبير بهاء طاهر رحل عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض

 

تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ عام 1956 وعمل مخرجاً في التلفزيون المصري، ثم مترجماً في الأمم المتحدة

 

كتب العديد من الروايات منها "قالت ضحى" و"واحة الغروب"، والتي حصل  من خلالها على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"

 

منهم نجيب محفوظ والعقاد .. ماذا قال وديع فلسطين عن أدباء مصر

تعرض للاعتداء من ملثمين.. حكاية وديع فلسطين الذي توفي عن 99 عاما

4- وديع فلسطين

وديع فلسطين

الكاتب الكبير والصحفي المصري وديع فلسطين رحل عن عمر ناهز 99 عاماً بعد صراع مع المرض

 

ألف وترجم ما يزيد عن أربعين كتاباً في الأدب والاقتصاد والسياسة وعلوم الصحافة التي قام بتدريسها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

 

شارك في إخراج العديد من الموسوعات الهامة ومنها: الموسوعة العربية الميسرة، وموسوعة الأقباط، وموسوعة أعلام مصر والعالم

 

بعد رحيله| حسن الشرق.. التشكيلي الذي لم يخلع جلبابه الصعيدي

بعد رحيله | حسن الشرق فنان لم تبهره أضواء المدينة

5- حسن الشرق

حسن الشرق

وغيب الموت الفنان التشكيلي العالمي حسن الشرق عن عمر ناهز 73 عاماً بعد وعكة صحية تعرض لها

 

ولد بمحافظة المنيا، واستدعى التراث المصري في رسوماته

 

أقام العديد من المعارض العالمية، وتم منحه مفتاح مدينة نيولابك الألمانية عن مجموعة أعماله الفنية

 

رفض مغادرة بلاده حتى دفن فيها|تفاصيل تشييع جثمان الشاعر عبد العزيز المقالح

قصواء الخلالي تعزي أسرة الثقافة اليمنية والعربية في رحيل الشاعر عبدالعزيز المقالح

6- عبدالعزيز المقالح

ورحل كذلك الناقد اليمني الشهير عبد العزيز المقالح عن عمر ناهز 85 عاماً

 

حصل على الماجستير والدكتوراه في الآداب من جامعة عين شمس بالقاهرة وترقى إلى الأستاذية عام 1987

 

ألف العديد من المؤلفات ومنها "أزمة القصيدة الجديدة"، و"لابد من صنعاء" وحصل على جائزة الفارس المقدمة من الحكومة الفرنسية

 

7- حسب الشيخ جعفر

رحل الشاعر والمترجم العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر عن عمر 80 عاماً

 

تخرج حسب الشيخ جعفر من معهد جوركي للآداب في روسيا عام 1966، وعمل بعد ذلك محرراً في الصحافة الثقافية العراقية

 

من مؤلفاته الشعرية "أعمدة سمرقند"، و"زيارة السيدة السومرية"، كما حصل على جائزة السلام السوفيتية، وجائزة سلطان بن عويس الثقافية للشعر

بسبب انقطاع الكهرباء صلاح فضل أحمد مرسي بهاء طاهر وديع فلسطين حسن الشرق عبدالعزيز المقالح حسب الشيخ جعفر حصاد 2022 أدباء رحلوا

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