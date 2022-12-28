لم يمهلهم القدر لحظة.. 7 شعراء وأدباء غادرونا في 2022

خسارة للمكتبة العربية..

رحل عن عالمنا خلال عام 2022 العديد من الأسماء التي أثرت الثقافة العربية لسنوات طويلة.

1- صلاح فضل

د. صلاح فضل

الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية رحل عن عمر ناهز 84 عاماً

حصل على العديد من الجوائز ومنها جائزة الدولة التقديرية في الآداب وجائزة عبدالعزيز سعود للإبداع في مجال نقد الشعر

تخرج من كلية دار العلوم بالقاهرة، كما قدم مؤلفات في مجال النقد الأدبي ومنها: جماليات الحرية في الشعر، ولذة التجريب الروائي

2- أحمد مرسي

د. أحمد مرسي

أستاذ الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي والعميد السابق لمعهد الفنون الشعبية رحل عن عمر ناهز 78 عاماً

حصل على العديد من الجوائز ومنها جائزة النيل في الآداب ووسام الفنون الجميلة من إسبانيا

تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة ومن مؤلفاته "دراسات في الفولكلور"، و"الأغنية الشعبية".

3- بهاء طاهر

بهاء طاهر

الروائي الكبير بهاء طاهر رحل عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض

تخرج من كلية الآداب قسم التاريخ عام 1956 وعمل مخرجاً في التلفزيون المصري، ثم مترجماً في الأمم المتحدة

كتب العديد من الروايات منها "قالت ضحى" و"واحة الغروب"، والتي حصل من خلالها على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"

4- وديع فلسطين

وديع فلسطين

الكاتب الكبير والصحفي المصري وديع فلسطين رحل عن عمر ناهز 99 عاماً بعد صراع مع المرض

ألف وترجم ما يزيد عن أربعين كتاباً في الأدب والاقتصاد والسياسة وعلوم الصحافة التي قام بتدريسها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

شارك في إخراج العديد من الموسوعات الهامة ومنها: الموسوعة العربية الميسرة، وموسوعة الأقباط، وموسوعة أعلام مصر والعالم

5- حسن الشرق

حسن الشرق

وغيب الموت الفنان التشكيلي العالمي حسن الشرق عن عمر ناهز 73 عاماً بعد وعكة صحية تعرض لها

ولد بمحافظة المنيا، واستدعى التراث المصري في رسوماته

أقام العديد من المعارض العالمية، وتم منحه مفتاح مدينة نيولابك الألمانية عن مجموعة أعماله الفنية

6- عبدالعزيز المقالح

ورحل كذلك الناقد اليمني الشهير عبد العزيز المقالح عن عمر ناهز 85 عاماً

حصل على الماجستير والدكتوراه في الآداب من جامعة عين شمس بالقاهرة وترقى إلى الأستاذية عام 1987

ألف العديد من المؤلفات ومنها "أزمة القصيدة الجديدة"، و"لابد من صنعاء" وحصل على جائزة الفارس المقدمة من الحكومة الفرنسية

7- حسب الشيخ جعفر

رحل الشاعر والمترجم العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر عن عمر 80 عاماً

تخرج حسب الشيخ جعفر من معهد جوركي للآداب في روسيا عام 1966، وعمل بعد ذلك محرراً في الصحافة الثقافية العراقية

من مؤلفاته الشعرية "أعمدة سمرقند"، و"زيارة السيدة السومرية"، كما حصل على جائزة السلام السوفيتية، وجائزة سلطان بن عويس الثقافية للشعر