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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. آخر موعد للتقديم في دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لدور اكتوبر للعام الجامعي 2021/2022.

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واعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، ان اخر موعد لتقديم طلاب الدبلومات لدور اكتوبر يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2022.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد الصافي، عميد الكلية.

والجدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  قرارا بتشكيل فريق إدارة جائزة التميز الداخلية للجامعة برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات   و عضوية كلاً من الدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب ومسؤول التقييم باللجنة .

كما تضم اللجنة الدكتور منى عبد الحميد  سيد الأستاذ بقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة ومسؤول التقييم و الدكتور  محمد عاطف سيد المدرس بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة ومسؤول الدعم  التكنولوجي والتقني و م.م. رضوى رضا الحسيني مدرس مساعد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات مسؤول الدعم التكنولوجي والتقني و الدكتور  محمد أحمد محمد أنور مدرس مساعد بقسم كهرباء قوى بكلية الهندسة ومسؤول الاتصال والعلاقات العامة.

والمسابقة يتنافس بها مختلف كليات الجامعة في ثلاثة محاور رئيسية هي محور الجائزة المؤسسية ، محور فريق العمل و محور الإبتكار .

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