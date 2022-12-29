عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربه والده حتى الموت.. القصة الكاملة للعثور على جثة طالب بالغردقة

صدى البلد

كشفت التحقيقات الأولية أن وراء واقعة مقتل طفل بمنطقة زرزارة بالغردقة هو والده الذى ضربه بآله حادة حتى غرق الطفل فى دمائة وفاضت روحه الى بارئها حيث القت الأجهزة الأمنية على والد الطفل وبدأت التحقيقات وتم نقل جثة الطفل الى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

كامل العدد.. اقبال غير مسبوق من السياح على الغردقة للاحتفال برأس السنة

بملابس بابا نويل.. بلجيكي يصل إلى الغردقة لتوزيع الهدايا على السائحين

وكانت قد كثفت  الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لطفل ملطخة بالدماء منطقة زرزارة بالغردقة.

الطفل الضحية بالغردقة عمره سنوات

حيث استقبلت مشرحة مستشفى الغردقة العام جثة لطفل بها اثار دماء ويدعى أحمد ح 10سنوات حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة بمنطقة زرزارة بالغردقة وتم نقل الطفل ، حيث أكد مصدر أمنى وجود شبهه جنائية في الحادث.

 

وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقها لكشف ملابسات الحادث والاصابات الموجودة بالطفل.

 

العثور جثة طفل طفل الغردقة اب يقتل ابنه الغردقة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

بحث أمني مكثّف عن منفّذ جريمة قتل في الغردقة.. والضحية عنده 10 سنين

عضهم كلب.. إصابة 4 أطفال في رأس غارب

كامل العدد.. اقبال غير مسبوق من السياح على الغردقة للاحتفال برأس السنة

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة

عمليات البحر الأحمر: لم نتلق بلاغات بأضرار للهزة الأرضية بالمحافظة

سكرتير مساعد البحر الأحمر يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع الجوجوبا

لجنة من وزارة السياحة تتفقد شاطئ مدينة القصير

بأسعار مخفضة.. افتتاح منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمديرية الزراعة في الغردقة

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف.. عهد جديد يشهد ذوو الهمم بالفضل فيه للرئيس السيسي

برج العذراء .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : مشكلة صحية بسيطة

قرار صحيح..جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن إلغاء هدف سافيو أمام سيراميكا كليوباترا

مانشستر سيتي يهزم ليدز يونايتد 3-1 في الدوري الإنجليزي

مواصفات فاخرة.. سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية| صور

4 مواليد أبراج هيشتروا هدايا رأس السنة .. أنت منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور يوم القيامة .. إصابة نصف مليون يوميا بالصين بفيروس جديد

يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

سيدة تثير الجدل بعمل محشي ورق نتائج بدل الكرنب

متجربة وبقت أمر واقع.. حيلة جديدة من العرسان لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية

فيديو

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

تفاصيل القبض على مأذون مزيف وسبب جملة "اتجوزوا بسرعة "

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ