ضربه والده حتى الموت.. القصة الكاملة للعثور على جثة طالب بالغردقة

كشفت التحقيقات الأولية أن وراء واقعة مقتل طفل بمنطقة زرزارة بالغردقة هو والده الذى ضربه بآله حادة حتى غرق الطفل فى دمائة وفاضت روحه الى بارئها حيث القت الأجهزة الأمنية على والد الطفل وبدأت التحقيقات وتم نقل جثة الطفل الى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

وكانت قد كثفت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لطفل ملطخة بالدماء منطقة زرزارة بالغردقة.

الطفل الضحية بالغردقة عمره سنوات

حيث استقبلت مشرحة مستشفى الغردقة العام جثة لطفل بها اثار دماء ويدعى أحمد ح 10سنوات حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة بمنطقة زرزارة بالغردقة وتم نقل الطفل ، حيث أكد مصدر أمنى وجود شبهه جنائية في الحادث.

وبدأت الأجهزة الأمنية تحقيقها لكشف ملابسات الحادث والاصابات الموجودة بالطفل.