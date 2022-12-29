عمرو الحديدي: الأهلي هو من صنع اسم مانويل جوزيه

أكد عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق أن النادي الأهلي صاحب الفضل في بطولات البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأحمر في السنوات الماضية.



وقال عمرو الحديدي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" الأهلي هو من صنع إسم مانويل جوزيه وليس العكس ومجموعة اللاعبين الموجودين وقتها كانت السبب في تحقيق الانتصارات مع البرتغالي جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأحمر".

وتابع:" من وجهة نظري أن فريق الأهلي كان يحتاج ما لا يقل عن 10 لاعبين جدد في الصيف الماضي ".



الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.



افتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 45+1 ، قبل أن يتعادل للأهلي علي معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

التعادل رفع رصيد الأهلي عند النقطة 24 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 12 فى المركز الثامن.