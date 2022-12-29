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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لإعلان خارطة طريق تتضمن حكومة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، التخطيط لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.

ونشرت البعثة الأممية في ليبيا بيانًا، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، نفت فيه التخطيط لإعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأوضحت أن هناك بعض التقارير الزائفة التي تزعم أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، مشيرة إلى أنها تقارير كاذبة تهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية في البلاد، وإحداث خلط بشأن دور البعثة الأممية في ليبيا.
وأفاد بيان البعثة الأممية بأن دورها لا يتمثل في فرض وصفة للحل في ليبيا بقدر ما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال تهدد الاستقرار الهش في ليبيا، خاصة نشر المعلومات المضللة أو المختلقة.

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وشدد بيان البعثة الأممية في ليبيا على أن الموقع الرسمي للبعثة وحساباتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي هي المصدر الوحيد للوصول إلى معلومات دقيقة وذات مصداقية حول أنشطة عبد الله باتيلي ودور البعثة في البلاد.


وأكد المبعوث الأممي بأن أي خارطة طريق في ليبيا يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، بما يحفظ حقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.


وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس الماضي.

 

ليبيا الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة الانتخابات البرلمانية عبد الله باتيلي

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