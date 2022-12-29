مستشفى بداية .. رائدة علاج أمراض النساء والعقم

تعتبر مستشفى بداية من المستشفيات الرائدة في علاج أمراض النساء والعقم، وذلك لكونها تضم باقة من أفضل الكوادر الطبية في العالم العربي والشرق الأوسط، مما حقق معدلات نجاح مرتفعة مقارنة بغيرها من المراكز والمستشفيات..

قد تعاني من تأخر عملية الإنجاب لأي سبب كان، مما قد يؤثر على حياتك الأسرية والزوجية، وقد تصاب المرأة أو الرجل ببعض الإضطرابات التي قد تهدد حياتهما معًا وتزيد المشاكل بينهما، ولكن ليس بعد الآن، حيث أن مستشفى بداية لعلاج أمراض النساء وحالات العقم وتأخر الإنجاب قد وجدت الحلول المثالية لكل حالة وفقًا لمعطياتها واحتياجاتها..

المزيد حول مستشفى بداية

تم إنشاء مستشفى بداية في عام 1998م، وقد تخصصت في تقديم خدمات صحية عالية الجودة في العالم العربي، حيث يتكون الفريق الطبي بقيادة الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح والدكتور شريف خطاب من نخبة من أفضل أطباء أمراض النساء والعقم وأطباء متخصصين في الأمراض الوراثية.

وفي عام 2012، حقق المستشفى معدلات نجاح 44٪ في علاجات العقم، مما جعله في مقدمة الدول العالمية على الرغم من الاختلاف في القدرات في ذلك الوقت.

أما في عام 2016، انتقل مستشفى بداية إلى مبنى جديد لاستيعاب عدد متزايد من الحالات. في عام 2017، ارتفعت معدلات نجاحهم إلى 58٪، مما أدى إلى إبرام عقود مع معظم المجتمعات العربية وزيادة في علاج المرضى في ليبيا. في عام 2020، انضم مستشفى بداية إلى مجموعة مستشفيات كليوباترا لتقديم المزيد من النجاحات وفتح فروع جديدة.

طوال عام 2021، حصل مستشفى بداية على العديد من الجوائز والشهادات الطبية التي تضمن تقديم خدماتهم الصحية بأعلى المعايير مقارنة بالمؤسسات الطبية الكبرى في جميع أنحاء العالم. من خلال عملهم الدؤوب وتفانيهم في تقديم رعاية صحية ممتازة، يواصل مستشفى بداية ريادته في تقديم علاجات الخصوبة ذات المستوى العالمي والرعاية للمرضى.

الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها المستشفى

تقدم مستشفى بداية خدمات صحية استثنائية منذ إنشائه بقيادة خبرات الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح والدكتور شريف خطاب، حيث تمكنت المستشفى من تجميع فريق طبي من أفضل أطباء أمراض النساء وأخصائيي العقم، بالإضافة إلى الأطباء المتخصصين في الأمراض الوراثية.

تعاونت مجموعة مستشفيات كليوباترا مع مستشفى بداية، وافتتحت فروعًا جديدة وحققت المزيد من النجاحات. أخيرًا، في عام 2021، حصل مستشفى بداية على العديد من الجوائز والشهادات الطبية، مما يضمن تقديم جميع الخدمات الصحية بأعلى المعايير مقارنة بالمؤسسات الطبية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

ولعل من أبرز الخدمات التي تقدمها المستشفى عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب ودعامات القضيب، وعلاج أمراض الذكورة المختلفة، وكذلك علاج مختلف أمراض النساء، كل ذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل متابعة الحمل وتحديد نوع الجنين، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة قبل عملية الحقن المجهري للزوج والزوجة.

مميزات مستشفى بداية