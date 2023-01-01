الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية مجانا في مستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، شمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة. وتشمل :

_تخصص جراحه مخ واعصاب. كل من د.هند مدحت مغربي،ود. باسم إسماعيل موسي



_ تخصص جراحة قلب وصدر كل من :

د. اسامه صابر عبد العليم

د. تامر سالم محمد

_تخصص جراحة عامة كل من :

د. مرسي محمد مرسي

د. وليد احمد عبد الهادي

_ تخصص تخدير .

د.محمد علي الغزالي

_تخص عظام. كل من :

د. احمد صلاح الدين عثمان

د. سعد احمد سعد



_تخصص اشعة

د. انور شفيع انور

_ تخصص عيون خالد علي عبد العال

_تخصص طب أورام

د.داليا حموده الصادق _تخصص تجميل. د.احمد محمد علي

_ تخصص جهاز هضمي و كبد

د. زينب حلمي السيد



العمليات الجراحية بالمجان

وأضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.