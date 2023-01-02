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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع إسماعيل شحاتة ببولاق الدكرور يشكون من الحواجز الحديدية

صدى البلد

استغاث السيد محمد علي، المقيم  شارع إسماعيل شحاتة بولاق الدكرور ترعة زنين طابق الديابه أمام كبابجي أبو حمادة التابع إلى محافظة الجيزة، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع "صدى البلد" ،  من حجز ركنات السيارات بالشارع عن طريق وضع حديد في الأرض مما يعرقل السير ويعتبر إشغال طريق.

 

ويقول فى رسالته : نعانى نحن سكان شارع اسماعيل شحاته بولاق الدكرور ترعه زنين طابق الديابه امام كبابجي ابو حماده ، إشغالات أعمدة حديد مثبتة بقفال بالأرض وتشويه المنظر وعمل الحواجز الحديدية لحجز أماكن لانتظار السيارات ويقوموا بركن السيارات علي الرصيف غير مكترث بما يسببه من اضرار تشويه المنظر أو اصطدام أي سياره أخري بالحواجز الحديديه .

 

مناشدا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة ورفع الحواجز الحديدة لإتاحة الأماكن لركن سيارات المترددين علي الشارع وعدم عرقلة حركة سير السيارات.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01150908006

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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