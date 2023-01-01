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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتنام تحت بيتي4 سنين.. طليقة سعد الصغير تكشف أسراراعن علاقتهما بفيديو صادم

سعد الصغير
سعد الصغير

نشرت الفنانة برلنتي عامر، طليقة الفنان سعد الصغير فيديو له أثناء تواجده تحت منزلها ، وهاجمته فيه.

وكتبت برلنتي عامر عبر صفحتها على فيس بوك:"يا سعد طول عمرك قاعد تحت بيت برلنتي٤سنين وبتنام تحت بيتي كفاية بقي. خلي عندك دم  بس مش عايزاك فكك مني بقي وكفاية كدة وبطل هري وكلام "..

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HggFnDYf8MoSyiY1mWAsXzooQvbzVqBLcXGPvyQpPnD9vdddiMPVKeM8WSfjFBrul&id=100006269925563&mibextid=Nif5oz

وتابعت :" اتكلمت علي شمس الرقاصة مراتك وتعتمد الكلام دة كل اللي منك كفايا سعد مشاكل وتعب والله حتي البلد تعبت من مشاكلك"

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سعد الصغير يعود للراقصة شمس:

 

وكشفت الفنانة برلنتي عامر ؛ طليقة الفنان سعد الصغير عن مفاجأة مدوية بعودة سعد الصغير لطليقته الأولى الراقصة شمس.

 

وكتبت برلنتي عامر عبر حسابها علي فيس بوك :" وللعلم سعد رجع لشمس الرقاصة ولسة راجع من عندها من تركيا يوم ما سافر تونس وأنا شخصيا فرحت علشان يبعد عني بالمصايب بتاعته دي".

 

وتابعت :"  ربنا يبعدك لحد كدة بس لسة هنكمل في الجزء التاني البيت بقي والعيال وكدة يعني وهسيب الموضوع كلة ليكم ولسة مكاملين إنهاردة كفاية كدة فاصل ونواصل".

 

وكان سعد الصغير قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد فيديو تقبيل قدم الراقصة شمس.

خناقة سعد الصغير وبرلنتي عامر:

وبدأت برلنتى الحرب على سعد الصغير من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، بنشر فيديوهات مختلفة لكتشف أكاذيبه على حد وصفها ، وأخيرا قامت بإعادة نشر فيديو كانت طليقة سعد الأولى الراقصة شمس نشرته عبر صفحات السوشيال ميديا تتهمه فيه بأنه قام بتصويرها عارية من أجل ابتزازها.

 

وعلقت برلنتى على نشرها للفيديو عبر صفحتها الشخصية قائلة: دة أول تعليق مني الناس خلاص مش هتصدق تاني يا سعد وقولتلك البلد دلوقتي فيها قانون وأنت جربت قبل كدة لما غلط ونزلت الحبس علشان غلط.

 

وأضافت: دي جوازاتك لازم تخلص بمصايب وفضايح وكدب ومشاكل أنا مش هرد علي راجل كبير في السن مش عارف حتي يتكلم كلمتين قدام الناس ودة من حجات كتير اللي بتاخدها و أنا طلبت التحليل ليك في القضية شوف التعليقات اللي عندك الناس كلها عرفتك علي حققتك

 

سعد الصغير يرد :

 

وقال سعد الصغير من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك :" سكت كتير عليها والناس ظلمونى بسببها ، ومش هتكلم بأسلوبها دى وحدة لسه خارجة من الحبس".

 

 

وأوضح سعد الصغير من خلال البث المباشر: مسمهاش برلتنى عامر اسمها هدير من قرية زفتة" ، مضيفا  حرام أنا عندى عيال والناس بتتكلم".

 

 

سعد الصغير برلنتي عامر سعد الصغير يعود للراقصة شمس

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