7 معلومات عن سيمون مارتشينياك حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم بولندي لمباراة الأهلي وبيراميدز، بقيادة سيمون مارتشينياك المقرر إقامتها غداً، الإثنين، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز كالتالي

شيمون مارتشينياك - حكم ساحة

رادوسلاف سييكا - حكم مساعد أول

أدم ميشال كوبيساك - حكم مساعد ثاني

محمد معروف - حكم رابع

توماس موسيال - حكم var

توماس ماكنياك - حكم var مساعد.

من هو سيمون مارتشينياك؟

بدأ مسيرته التحكيمية في عمر 21 سنة، كحكماً لمباريات دوري الهواة.

أصبح مارتشينياك حكم محترف في عام 2006، وتم اعتماده كحكم دولي عام 2011.

منذ 2014، أدار مارتشينياك العديد من المباريات في البطولات الأوروبية وتصفيات أوروبا وكأس العالم، وأبرز المباريات نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

أولى مبارياته في كأس العالم كانت في مونديال روسيا 2018.

سبق وأن أدار مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للنسخة الماضية، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

أدار مارتشينياك 551 مباراة احتسب خلالها 2220 بطاقة صفراء و74 بطاقة حمراء من إنذارين و67 بطاقة حمراء مباشرة.

الأهلي ضد بيراميدز

ويحتل النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، متساوياً بنفس عدد النقاط مع الزمالك، بينما يأتي فريق بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.