خبير: يجب إدخال التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى فى البرامج التعليمية

يتوجه كل عام عدد كبير من الطلاب للسفر إلى الخارج ، بهدف الدراسة بالجامعات المختلفة وذلك لكسب الخبرات التى المختلفة ، و يسعوا إلى الحصول على منحة دراسية مجانية والالتحاق للدراسة ببرامج دراسية جديدة على أيدي خبراء ومتخصصين وذلك لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولي في مختلف المجالات والتخصصات .
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس ، عن كيف يمكن جذب الطلاب للدراسة فى مصر .
قال الدكتور تامر شوقى خلال تصريح لصدى البلد ،يجب التأكيد علي التخصصات الحديثة التي تواكب روح العصر مثل تلك التي تركز علي الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، و الروبوتات والواقع الافتراضي .
و أكد “ شوقى ” أنه هذه البنود تساعد على جذب الطلاب للدراسة فى مصر وهى :
- توفير المعامل التي ترتبط بتلك التخصصات وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة وأكثرها تطورا .
- وجود شراكات بين الكليات التي تتضمن تلك البرامج والتخصصات والجامعات الأجنبية ذات السمعة العلمية الدولية تتيح للطلاب استكمال بعض المقررات في تلك الجامعات والحصول على شهادات منها .
- العناية بدقة في انتقاء أعضاء هيئات التدريس في تلك البرامج الجديدة بحيث يستوفي بعض الشروط ( مثل النشر الدولي، الحصول على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها دوليا).
- توفير المرونة في التقديم والالتحاق بتلك البرامج.
- إتاحة الفرصة لطلاب تلك البرامج للمشاركة في المسابقات العلمية المحلية والعالمية .
توفير مواقع على شبكة الانترنت بشكل جذاب للكليات التي تتضمن البرامج الجديدة تعرض معلومات كافية عن كل ما يخص تلك البرامج وتخصصاتها، ومقرراتها، ونظام الدراسة بها، ومواعيد التقديم، وشروط القبول، وأعضاء هيئات التدريس بها
- استضافة بعض الاساتذة الأجانب ذوي السمعة العالمية في التخصص لإلقاء بعض المحاضرات.
- المرونة في الزام الطلاب بالحضور إلى الجامعة طوال الوقت مع تطبيق الشروط التي تحدد ذلك بما لا يخل بنظام الدراسة والامتحانات.
- عقد مؤتمرات لتوظيف الخريجين يتم فيها استضافة الشركات ذات السمعة الطيبة للالتقاء بالخريجين وتوظيف من يصلح منهم .
- تطبيق استمارات لاستطلاع رأي الطلاب في نهاية كل فصل دراسي للتعرف علي أهم ما واجههم من معوقات ومشكلات أثناء الدراسة والعمل علي حلها فيما بعد.