خبير: يجب إدخال التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى فى البرامج التعليمية

يتوجه كل عام عدد كبير من الطلاب للسفر إلى الخارج ، بهدف الدراسة بالجامعات المختلفة وذلك لكسب الخبرات التى المختلفة ، و يسعوا إلى الحصول على منحة دراسية مجانية والالتحاق للدراسة ببرامج دراسية جديدة على أيدي خبراء ومتخصصين وذلك لكي يكونوا مؤهلين إلى سوق العمل الدولي في مختلف المجالات والتخصصات .

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس ، عن كيف يمكن جذب الطلاب للدراسة فى مصر .

قال الدكتور تامر شوقى خلال تصريح لصدى البلد ،يجب التأكيد علي التخصصات الحديثة التي تواكب روح العصر مثل تلك التي تركز علي الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، و الروبوتات والواقع الافتراضي .

و أكد “ شوقى ” أنه هذه البنود تساعد على جذب الطلاب للدراسة فى مصر وهى :

توفير المعامل التي ترتبط بتلك التخصصات وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة وأكثرها تطورا .



وجود شراكات بين الكليات التي تتضمن تلك البرامج والتخصصات والجامعات الأجنبية ذات السمعة العلمية الدولية تتيح للطلاب استكمال بعض المقررات في تلك الجامعات والحصول على شهادات منها .



- العناية بدقة في انتقاء أعضاء هيئات التدريس في تلك البرامج الجديدة بحيث يستوفي بعض الشروط ( مثل النشر الدولي، الحصول على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها دوليا).