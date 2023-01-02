ننسى اللقاء.. خالد الغندور يعلق على هزيمة الزمالك من أسوان

علّق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على أداء الأبيض وخسارته أمام أسوان بنتيجة 2-1 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور ، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك: "مبروك لأسوان هارد لك لاعبي الزمالك وننسى اللقاء ونتعلم من الأخطاء والدوري لسه طويل".

وألحق فريق أسوان الزمالك بالهزيمة الأولى له في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما خسر أمامه بنتيجة 1-2 ، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أسوان في الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

واستطاع أسوان أن يتقدم مبكرا في الدقيقة 4 بهدف سجله محمد عبد الغني لاعب الزمالك في مرماه بالخطأ، قبل أن يسجل الأنجولي ديلسون كاموني الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

وجاء هدف الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 56.

ورفع أسوان رصيده بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي إلى 15 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب بالدوري المصري، في المقابل تجمد رصيد الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي جيسوالدو فيريرا عند 24 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يخوض مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين ضد بيراميدز.