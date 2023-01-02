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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تزويد قناة السويس بأربع قاطرات لتسهيل الحركة بالمجرى الملاحي.. فيديو

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه سيتم تزويد القناة بأربع قاطرات لتسهيل الحركة بالمجرى الملاحي.

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أسامة ربيع: توفير قاطرات حديثة لقناة السويس بقوة شد 85 طن..فيديو


وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي، دائم التوجيه بضرورة الاهتمام بالمجري الملاحي لقناة السويس.

وتابع أن قناة السويس حققت زيادة في عبور السفن 15% بحمولة 10% وعائد بالدولار وصل لـ8 مليارات دولار تقريبا، بزيادة حوالي 25% عن الأعوام السابقة، لافتا إلى أن لقاءه بالرئيس السيسي كان لمتابعة العائد والإحصائيات التي يعملون عليها.

قناة السويس أسامة ربيع اخبار التوك شو تامر امين قناة النهار

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