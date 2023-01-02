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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما زال لدي الكثير.. منى فاروق توجه رسالة غامضة لجمهورها

منى فاروق
منى فاروق

وجهت الفنانة منى فاروق رسالة غامضة لجمهورها، وذلك عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام .

وكتبت منى فاروق ":القصة لم تنته بعد مازال لدي الإرادة، مازال لدي التحدي مازال لدي الكثير".

منى فاروق:

أجرت الفنانة منى فاروق في نهاية العام  عملية جراحية ناجحة فى عينها.

ونشرت منى، صورة بعد العملية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله على كل حال وشكرا لكل اللي سأل عليا اسفه لو مبردش على التليفون عشان عيني مبقتش كويسة ادعولى".

وتتميز الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي"

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

مني فاروق الفنانة مني فاروق

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