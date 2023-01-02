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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقترحه بوتين.. تركيا تعلن بدء العمل في مشروع "محور الغاز"

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن تركيا بدأت العمل في مشروع “محور الغاز” الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن وقت التحضير الأولي هو عام، ويجري تقييم البنية التحتية.

وقال دونماز في مقابلة مع قناة “تي في نت”: "نعتزم الاستفادة من هذا المشروع، هناك فرص ومحطات لذلك

وأضاف: "وقت التحضير الأولي لدينا هو عام، والآن نقوم بتقييم البنية التحتية والتفاصيل".

ويعتقد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أنه بمرور الوقت، قد يزداد اهتمام الدول الأوروبية بالمشروع.

وفي وقت سابق، قال دونماز، إن تركيا يمكن أن تصبح وسيطا لحل أزمة الطاقة.

وأضاف: "إلى جانب أزمة الغذاء، نشأت أزمة طاقة. ونجحت تركيا في الموضوع الأول، وفي حالة وجود مثل هذه الاحتياجات، أعلنت استعدادها لأن تصبح وسيطًا في حل أزمة الطاقة".

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وأوضح دونماز أن تركيا ليس لديها مشاكل مع موردي الغاز الرئيسيين للبلاد.

وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

الولايات المتحدة دونماز بوتين محور الغاز أزمة الطاقة روسيا

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