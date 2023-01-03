مالكش حجة.. محمد بركات يفتح النار على مدرب بيراميدز

انتقد محمد بركات نجم الأهلي السابق، تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في ظل تراجع النتائج الخاصة بالفريق تحت قيادة المدرب اليوناني.

وقال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «هناك دلالات وأرقام تشير إليك، بيراميدز فريق كبير ويملك لاعبين كبار وقادرين على المنافسة على أي بطولة، والفريق يملك قائمة مش طبيعية، ولكننا ننظر إلى النتائج وبالطبع لا يزال هناك وقتا وأتفق مع تاكيس جونياس، ولكننا نلعب في الجولة الحادية عشر، وفريق بيراميدز خسر من الداخلية والأهلي والزمالك، وتعادل مع إنبي وأهدر الكثير من النقاط فهذا مؤشر بأن الأمور سيئة في بيراميدز مع تاكيس جونياس».

وأضاف: «إدارة بيراميدز لم تُخطر تاكيس جونياس بالرحيل حتى الآن، والخسارة أمام الأهلي مستحقة لبيراميدز، وتعبر عن سير اللقاء، عكس ما يتحدث به تاكيس جونياس».

واختتم حديثه قائلا: «تصريحات تاكيس جونياس عن إبراهيم عادل، غريبة؛ فمن المفترض أن يتحدث عن أن غيابه جاء بداعي الإصابة، لكنه قال إنه قراره الشخصي، ومع بيراميدز مفيش حجة باللعيبة اللي عندك».