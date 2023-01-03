عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مالكش حجة.. محمد بركات يفتح النار على مدرب بيراميدز

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس

انتقد محمد بركات نجم الأهلي السابق، تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  بيراميدز، في ظل تراجع النتائج الخاصة بالفريق تحت قيادة المدرب اليوناني.

txt

رد فعل رمضان صبحي على هجوم جماهير الأهلي قبل مباراة بيراميدز| شاهد

txt

بيصرف مليارات.. مجدي عبد الغني يهاجم بيراميدز بعد الهزيمة بثلاثية من الأهلي

وقال محمد بركات في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «هناك دلالات وأرقام تشير إليك، بيراميدز فريق كبير ويملك لاعبين كبار وقادرين على المنافسة على أي بطولة، والفريق يملك قائمة مش طبيعية، ولكننا ننظر إلى النتائج وبالطبع لا يزال هناك وقتا وأتفق مع تاكيس جونياس، ولكننا نلعب في الجولة الحادية عشر، وفريق بيراميدز خسر من الداخلية والأهلي والزمالك، وتعادل مع إنبي وأهدر الكثير من النقاط فهذا مؤشر بأن الأمور سيئة في بيراميدز مع تاكيس جونياس».

وأضاف: «إدارة بيراميدز لم تُخطر تاكيس جونياس بالرحيل حتى الآن، والخسارة أمام الأهلي مستحقة لبيراميدز، وتعبر عن سير اللقاء، عكس ما يتحدث به تاكيس جونياس».

واختتم حديثه قائلا: «تصريحات تاكيس جونياس عن إبراهيم عادل، غريبة؛ فمن المفترض أن يتحدث عن أن غيابه جاء بداعي الإصابة، لكنه قال إنه قراره الشخصي، ومع بيراميدز مفيش حجة باللعيبة اللي عندك».

محمد بركات تاكيس جونياس بيراميدز الداخلية الزمالك الأهلى انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور لـ مدحت شلبي بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "أنت صح"

هذا هو الفارق.. تعليق خالد الغندور على خسارة الزمالك من أسوان

ولو بقدم واحدة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد قبل مباراة الأهلي

أول قرار من كولر بعد فوز الأهلى على بيراميدز

خالد الغندور يهاجم الحكم عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

عقب الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي.. الصقر يعلن إقالة جونياس من قيادة بيراميدز

طرائف وعجائب.. تعليق ساخر من خالد الغندور على تقدم الأهلي أمام بيراميدز

هدايا الرئيس السيسي في العام الجديد.. الإفراج عن مجموعة من السجناء احتياطيا

ترشيحاتنا

شوبير: كارتيرون على أعتاب تدريب بيراميدز.. تفاصيل

بريطانيا تفرض اجراءات وقائية مشددة على ركاب الطائرات القادمة من الصين

فعل يحرمك فضل قيام الليل ويقع فيه كثيرون.. البحوث الإسلامية: اجتنبوه

بايدن يرفض اقتراح كوريا الجنوبية لإجراء مناورات نووية مشتركة

أنت فارد نفسك ليه؟.. طارق يحيى يهاجم فيريرا بعد الهزيمة من الزمالك

بايدن: أيام عدم دفع الشركات الأكثر ثراءً للضرائب «ولت»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة زفاف عمرها 90 عاما.. شاهد ما كتب فيها باللغة الأردية

نافست الغرب.. أم كلثوم أول عربية بقائمة أفضل 200 صوت في التاريخ

لأول مرة.. تصوير فيلم في الفضاء الخارجي| شاهد

بعد قرار الفيفا.. إطلاق اسم بيليه على إستاد في مصر .. التفاصيل

فيديو

اختفت من السوشيال ميديا.. رد فعل البلوجر مريم جودة بعد تشريح جثة زوجها

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليق غريب من أسوان.. مفاجأة في هزيمة الزمالك من زهرة الجنوب| شاهد

ارتفاع الشيكولاتة.. تعرف على أسعار الألبان والأجبان بعد الزيادة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ