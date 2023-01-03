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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالمستندات .. وزارة الرياضة تصدر تراخيص شركة الأهلى للإنشاءات الرياضية

صدى البلد

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف تراخيص شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية اليوم الثلاثاء، حيث يمتد الترخيص لمدة 3 سنوات، ويشمل إدارة المنشآت الرياضية مثل الاستادات والملاعب والصالات المغطاة وحمامات السباحة والأندية الصحية، بجانب التسويق الرياضي وإدارة وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والمعسكرات.

وينشر موقع " صدى البلد " تراخيص شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية الصادر عن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، بجانب تراخيص شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الخدمات الرياضية.

وأرسل مسئولو وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا إلى النادي الأهلي اليوم، يفيد باستخراج تراخيص شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية. 


 

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