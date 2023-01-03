حفيظ دراجي يهاجم وزير الداخلية الإسرائيلي بعد اقتحام المسجد الأقصى

علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي على اقتحام وزير الداخلية الإسرائيلي المسجد الاقصي صباح اليوم .

وغرد دراجي من خلال حسابه الشخصي على تويتر:" في تصعيد استفزازي جديد، وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى رفقة عدد من المستوطنين أمام أنظار الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس، وكل (الخانعين) الذين تحججوا بالدفاع عن مصلحة فلسطين عند تطبيعهم المهين. ‏على الفلسطينيين التعويل على أنفسهم لاسترجاع حقهم.

أثار اقتحام وزير الداخلية الإسرائيلي إيتمار بن جفير المسجد الأقصي صباح اليوم الثلاثاء، غضب الدول العربية والتي أدانته ووصفته بالعمل الاستفزازي.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم، اعتداء وزير الداخلية بن جفير على باحات المسجد الأقصي برفقة مجموعة إرهابية من المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي.

ووصفت الوزارة، اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتكررة لباحات المسجد الأقصى بالاستفزازية، وأشارت إلى أنها تقوض جهود السلام، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على احترام المقدسات الدينية.

وأكدت الوزارة في بيان أنها تدعم دائماً فلسطين المحتلة وشعبها، ودعت لتكثيف الجهود على حل أزمة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الـ 4 من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اقتحام بن جفير، باحات المسجد الأقصى، وأكدت على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتوفير الحماية للمسجد الأقصى وباحاته من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.