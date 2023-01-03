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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط حضور الآلاف.. رئيس البرازيل يودع الأسطورة بيليه|شاهد

بيليه
بيليه

ألقى أكثر من 150 ألف شخص بمن فيهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، نظرة الوداع على جثمان الأسطورة البرازيلية بيليه في مدينة سانتوس، بعد أن وضع النعش المفتوح للاعب الراحل في استاد فيلا بيلميرو التابع لنادي سانتوس.

وحسب وكالة “رويترز” بدأت مراسم تأبين بيليه، الذي توفي الأسبوع الماضي عن 82 عاما بعد معاناته لمدة عام من سرطان القولون، على مدار 24 ساعة من الساعة العاشرة صباحا، يوم الاثنين.

ووصل الرئيس البرازيلي، الذي أدى اليمين الدستورية حديثا، بطائرة هليكوبتر صباح اليوم الثلاثاء، ووقف بجوار نعش بيليه المغطى بالعلم البرازيلي في وسط ملعب كرة القدم.

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وقال لولا، الأسبوع الماضي، بعد وفاة بيليه: "القليل من البرازيليين حملوا اسم بلدنا مثلما فعل".

واصطفت الجماهير في طوابير طويلة خارج الاستاد في سانتوس، حيث عاش بيليه معظم حياته، وانتظروا لما يصل الى ساعتين لوداع بيليه على مدار الليل وفقا لما قاله نادي سانتوس.

وكُتب على لافتة ضخمة داخل الملعب "يحيا الملك". ولعب بيليه الذي أطلق عليه لقب "ملك كرة القدم" مع سانتوس من 1956 وحتى 1974 وسجل أكثر من 1000 هدف.

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