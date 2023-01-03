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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد.. البرازيليون يتوافدون على ملعب نادي سانتوس لإلقاء النظرة الأخيرة على بيليه

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز لقطات من توافد البرازيليون على ملعب نادي سانتوس لإلقاء النظرة الأخيرة على بيليه.

 

وتستمر مراسم الجنازة المفتوحة التي تقام في البرازيل لأسطورة كرة القدم بيليه، حتى صباح الثلاثاء في وسط ملعب ناديه الأشهر سانتوس. 

 

وشهد ملعب النادي الملقب بـ "بيكسي" (السمكة بالبرتغالية) والواقع على المحيط، تدفقًا هائلاً من المشجعين الذين حضروا لتكريم "ملك" كرة القدم، اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، بعد وفاته عن 82 عامًا، الخميس، إثر صراع طويل مع المرض. 

 

وأكد بيان صادر عن الرئاسة البرازيلي بان الرئيس الجديد لويز ايناسيو لولا دا سيلفا سيتوجه الى سانتوس الثلاثاء للمشاركة في الجنازة "تضامنا مع عائلته.

 

البرازيليون بيليه نادي سانتوس البرازيل اخبار التوك شو

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