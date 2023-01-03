منزلوش أغاني بعدها| عمرو مصطفى: إلا أنا ورطت مطربين وخافوا من الفضيحة

قال المطرب والملحن عمرو مصطفى، إنه صرح بأنه لا يوجد أي مشاكل مع أي شخص قبل أغنية «الا أنا»، مضيفا: «بعدها سمعوا الموسيقى ووجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة ومنزلوش أغاني من ساعتها خافوا من الفضيحة».

وأضاف «عمرو مصطفى» خلال لقائه على قناة «العربية» أنه لا يوجد أغنية لفتت نظره ويتمنى تكون له يغنيها، موضحا أن هناك عددا من المطربين يقومون بشراء المشاهدات على اليوتيوب، وهناك فنانون منعوا نزول الأغاني على اليوتيوب.

ورد «عمرو مصطفى» على منتقديه بأن ألحانه كلها واحدة قائلا : «إللي شايف أن كل الأغاني والألحان شبه بعض لازم يرجع لدكتور نفسي»، موضحا أن بعض الفنانين يقومون بفبركة عدد المشاهدات على السوشيال ميديا.

السيدات تتفوق على الرجال

وأشار «عمرو مصطفى» إلى أنه على استعداد مساعدة أي فتاة أو سيدة في التلحين، مؤكدا أن السيدات تتفوق على الرجال في أِشياء كثيرة جدا.