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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل جهود الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال علاء حمدي عضو مجلس النواب، إن تاكيد الدكتور مصطفي مدبولي، علي أن ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة دلاله قوية علي ان القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، مشيرا إلى ضرورة دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الإستفادة الكبرى.

مصر تؤسس لدولة قوية

واضاف “حمدي” لـ"صدى البلد"، أن مصر تؤسس لدولة قوية، يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا الي  أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع النهوض بالوطن وتغيير مساره إلى الأفضل، من خلال المشروعات القومية وشبكة الطرق والكباري، مردفا أن أبناء مصر المخلصين يقفون في ظهر القيادة السياسية

وتابع عضو مجلس النواب":" ندعم الرئيس السيسي في النهوض بالوطن، واستكمال مسيرة التنمية".

وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقد اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ "صندوق مصر السيادي"، ومسئولي الوزارات المعنية. 


وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. 


وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص، خاصة وأن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.


وأشار "سعد" إلى أن اجتماع اليوم ركز على آليات تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي وافق عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.

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