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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان شفاف .. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

صدى البلد

نشرت النجمة ياسمين صبري صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأسود الشفاف ذات الرسومات بالورد الأحمر وهو ما جعل إطلالتها جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وقامت برفع شعرها .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة ثانية" والذي تم عرضه في  2020،وكان بطولة كل من الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد مجدي، والفنانة آيتن عامر، والفنانة هبة مجدي  والفنان دياب، والفنان محمود البزاوي وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هشام.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول ملك وهي الفنان ياسمين صبري، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وهو الفنان أحمد مجدي وخيانته لها.

 

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