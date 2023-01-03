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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء محاضرات البرنامج التدريبى للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة اليوم انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وذلك بمحاضرة عن القضايا القومية ومكافحة الفساد " ادارة المخاطر والأزمات"، وأخرى عن القيادة واتخاذ القرار.

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 ومن جانبه أبدى الدكتور كريم همام مدير المعهد فخره بوجود كوكبة من علماء مصر فى رحاب معهد إعداد القادة ضمن هذا البرنامج التدريبى الذي يعد ركيزة أساسية لاستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة وتحسين الأداء، ويساهم فى تكوين النظرة العلمية وتعزيز فهم الواقع من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تسهم فى بناء وتطور المجتمع، وذلك من خلال تنوع المحاضرات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية، فى ظل تزايد القدرة التنافسية، لذا يسعى المعهد دائما لترجمة ونقل المعرفة والتجارب إلي قوة تمارس دورها فى إنتاج وتنشيط المعرفة وصناعة الأفكار والابتكار والإبداع مما يدفع مجتمعنا الى التقدم والازدهار .

وانطلقت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة عن القضايا القومية ومكافحة الفساد "ادارة المخاطر والأزمات"، حاضر فيها الدكتور محمد سلامة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، موضحا أن منظومة مكافحة الفساد فى مصر شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، موضحا تعريف البنك الدولي لمفهوم الفساد، والمخاطر التي تؤثر على حياة المجتمع والفرد من الفساد، وكذلك آليات مكافحة الفساد.

وقد أشار إلي مواصفات المؤسسة التى تهتم بمواجهة الأزمات، و الدور الحيوي الذي تلعبه تلك المؤسسات فى توعية المواطنين،  وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى، على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة العامة فى نزاهة آليات مكافحة الفساد، وكيفية إدارة الأزمات 

طرق مواجهة الأزمات، والتعرف على أساليب تكوين فرق الأزمات

واختتم المحاضرة بتوضيح قوة القائد فى مواجهة الفساد وإدارة الأزمات.

وفى ذات السياق أوضح الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات السابق، خلال محاضرة القيادة واتخاذ القرار، القيادة حيث تقوم بدور أساسي في توجيه العمل الإداري نحو تحقيق أهداف المنظمة، مفيدا أن النموذج الحي للقيادة هو الرسول الكريم، فالقيادة جزء منه فطري وموهبة من الله، وجزء مكتسب من التعلم و الخبرة و التدريب.

وتطرق رئيس جامعة السادات السابق لشرح مفهوم القيادة من حيث جانب التأثير، ومن حيث القدرة، ومن حيث الوظيفة، موضحا المهارات الأساسية للقائد والمتمثلة فى القدرة على التخطيط، إجادة التعامل مع الآخرين، ومهارة الحوار و إدارة النقاش، بجانب القدرة على إدارة الوقت، وتشكيل وإدارة الفريق الجماعي

إدارة الاجتماعات، وأيضا حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وخلال المحاضرة ناقش صفات القائد الناجح، ومصادر قوة القائد، متطرقا إلى توضيح القيادة الإدارية، وعرض العادات السبع لأكثر الناس نجاحاً.

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة
معهد اعداد القادة فعاليات البرنامج التدريبي المعاهد الهيئات البحثية منصب رؤساء المراكز البحثية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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