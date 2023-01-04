زراعة عين شمس تكشف تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الأقسام



تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

حددت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عددا من المحظورات على الطلاب بشأن الامتحانات، تزامنا مع انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2022 / 2023 بكلية الزراعة بجامعة عين شمس بمختلف الأقسام.

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية على استعداد لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عميد الكلية إلى أن الامتحانات ستجرى بنظام البابل شيت والتصحيح يتم إلكترونيا أولا بأول.

وشدد الدكتور أحمد جلال، على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

محظورات لجان الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 – 2023 وهي كالآتي:

- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.

- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان.

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

وكان قد أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة حريصة على سداد المصروفات الدراسية لأي طالب غير قادر.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه يوجد شرط أن يتقدم ببحث للكلية التي ينتمي إليها، لافتاً إلى أن الجامعة سددت المصروفات الدراسية العام الماضي لـ20 ألف طالب.

وأكد المجلس الأعلى الجامعات على استمرار الجامعات في دعم الطلاب ذوي الهمم، استمرارًا لما اتخذته من قرارات وإجراءات كفلت الحفاظ على حقوق ذوي الهمم بالجامعات، ومنها الإعفاء الشامل من المصروفات الدراسية، والإعفاء من مصروفات المدن الجامعية، وإتاحة العلاج الشامل بالمستشفيات الجامعية مجانًا، وتوفير مطابع لطباعة كتب "برايل" لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير معامل وقاعات وأجهزة حاسب آلي، وتخصيص أماكن تحركات وتنقلات لهم بالجامعات، وإقامة مسابقات وأنشطة طلابية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتقديم كافة التيسيرات لهم في الالتحاق بالمدن الجامعية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بفرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة البحر الأحمر.