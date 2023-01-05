اللؤلؤ الأحمر.. انطلاق موسم تجفيف الطماطم لتصديرها في الاقصر..شاهد

انطلق بمحافظة الأقصر، موسم تجفيف الطماطم، باستخدام تقنيات حديثة لفتح أسواق جديدة في دول كبرى منها إيطاليا .

يقول الدكتور النوبي حفني استشاري التجفيف، أن تجفيف الطماطم يعتبر من أهم المنافذ لفرص العمل في صعيد مصر حيث توفر تصدير حاوية واحدة 1250 يوم عمل، وهو ما تبحث عنه محافظة الأقصر

واشار “ الجنوبي ” أن صناعة ‫‏الطماطم‬ المجففة تعد واحدة من أهم الصناعات التي لها أثر كبير في إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين ، مشيرا إلى أن هذه ‏الصناعة‬ أثرا كبيرا في حل مشكلة الفاقد في محصول الطماطم، وكذلك زيادة الدخل من النقد الأجنبي ومضاعفة دخول المزارعين .

ومن جانبه يوضح المهندس عبدالكريم دياب ، المسؤول عن تجفيف الطماطم بمركز اسنا أن هذا المشروع من المشروعات الهامة في تصدير المحاصيل الزراعية مشيرا ان تجفيف الطماطم بإسنا بدأ منذ عام ٢٠١١، وأنه يتم تصدير حوالى ١٥٠ طن طماطم مجففة في العام الواحد، لافتا إلى أن يتم تصدير هذه الطماطم في شكلين الأول معد لإعادة التصنيع واخرى يذهب للإستهلاك الجاف .

وقال مصدر بمديرية الزراعة بالاقصر ، إن محافظة الأقصر تشتهر بزراعة الطماطم فهى تمتلك 15 الف فدان منزرع طماطم وهى اجود انواع تصلح للتصدير.

وسعت الأقصر فتح منافذ جديدة للتصدير للخارج عن طريق مشروع تجفيف الطماطم وعلى رأسها دول الخليج واروبا ، ففترة التجفيف تستغرق فقط أسبوع ومن ثم يتم التصدير للخارج.