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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد القبض عليها بحوزتها مخدرات.. صور للبلوجر إسراء محب تثير الجدل

صدى البلد

أثارت بلوجر تدعي "إسراء محب" الجدل على السوشيال ميديا بعد القبض عليها اليوم.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من صورها للتعرف عليها.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات "بلوجر على تطبيق تيك توك" بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كيلو حشيش و500 جرام هيروين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

القبض على بلوجر وصاحب محل ملابس 

وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180,000 جنيه تقريبًا، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تيك توك البلوجر إسراء إتخاذ الإجراءات القانونية السوشيال ميديا

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