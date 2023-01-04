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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ليس ميلاده أو وفاته.. ما سبب احتفال جوجل بالكاتب إحسان عبدالقدوس ؟

الكاتب الراحل إحسان
الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس

يحتفل محرك البحث جوجل، بالكاتب والصحفي الراحل إحسان عبدالقدوس عبر تحويل صورة محرك البحث إلى صورته بشكل كارتوني، لكن ما سبب الاحتفال به خاصة أن اليوم لا يصادف ذكرى ميلاده أو رحيله.

سبب احتفال الكاتب إحسان عبدالقدوس

عادة ما يرتبط احتفال جوجل بمناسبة، وعن الكاتب إحسان عبدالقدوس كان قد ولد في 1 يناير 1919 وتوفي 12 يناير 1990.

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كشف محرك البحث جوجل عن سبب الاحتفال بالكاتب إحسان عبدالقدوس صاحب القصص والكتابات التي تناسب كل زمان، كتب عن الأحداث الجارية، والروايات الخيالية والقصص القصيرة.

وسبب الاحتفال هو واحدة من أكثر رواياته شهرة، وهو إصدار أول ترجمة إنجليزية لروايته واسعة الانتشار “أنا لا أنام”، بعد مرور أكثر من 70 عاما منذ كتابتها في الخمسينات خلال القرن الماضي.

وقامت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بإصدار الترجمة الإنجليزية الأولى لرواية "لا أنام" للكاتب المصري القدير إحسان عبد القدوس والتي ترجمها جوناثان سمولين ضمن سلسلة مطبوعات "هوبو" الصادرة عن دار نشر الجامعة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترجمة إحدى روايات الكاتب إحسان عبد القدوس للغة الإنجليزية.

ترجمة رواية لا أنام للإنجليزية

رفض الكثير من النقاد ترجمة روايته إلى الإنجليزية حتى وقت لاحق لأن نقاد الأدب رفضوا أسلوبه البسيط والمباشر.

بالإضافة إلى عمله الصحفي، كتب قدوس أكثر من 60 كتابًا روائيًا وقصة قصيرة، وكانت الموضوعات المشتركة في كتبه هي الحب والسياسة وعلم نفس السلوك الاجتماعي والروحانية والدين. 

وكانت الشخصيات النسائية القوية مركزية في العديد من أعماله ، مع كتب مثل “أنا حرة” الذي يدعو فيه إلى مساواة المرأة واستقلالها.

جوائز إحسان عبدالقدوس

حصل إحسان عبدالقدوس على العديد من الجوائز لكتاباته المميزة، بما في ذلك الجائزة الأولى عن “دمي ، دموعي ، ابتسامتي” وأفضل سيناريو لـ “الرصاصة لا تزال في جيبي”، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس ، وبعد فترة وجيزة من وفاته في عام 1990 ، وسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

اليوم ، يمكن للناس في جميع أنحاء العالم تقدير عشرات الأفلام المقتبسة من رواياته والاستمتاع بكتبه التي تُرجمت إلى الألمانية والفرنسية والإنجليزية والأوكرانية والصينية.

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