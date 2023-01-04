محدش كلمني.. نجم الزمالك المعار يكذب مرتضى منصور

علق محمود شبانة نجم الزمالك المعار في صفوف سموحة عن موقفه بشأن عودته للأبيض في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال شبانة عبر تصريحات تليفزيونية ، أنه لم يتلقي اي اتصالات من مسؤولي نادي الزمالك بشأن عودته مرة أخرى.

وتابع، المستشار مرتضي منصور صرح بإنني سأعود للزمالك ولكن لم يتحدث معي اي شخص بشكل رسمي.

وشدد شبانة علي أن ، انا تحت امر الزمالك واكيد اريد العودة ولا كنت أن أخرج من الزمالك وشعرت أن النادي غير متمسك بي فقررت الخروج علي سبيل الإعارة.

واختتم محمود شبانة ، تصريحاته ، الزمالك حلم حياتي وحلم والدي ، ولو حصلت علي فرصة سأثبت نفسي .