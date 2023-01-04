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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متوفرة للعامة.. لأول مرة حبوب الإجهاض متاحة في صيدليات أمريكا| القصة كاملة

أرشيفية
أرشيفية

حبوب الإجهاض متاحة في صيدليات أمريكا.. عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل إتاحة حبوب الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الأولى في أمريكا إدارة الغذاء والدواء تسمح لصيدليات التجزئة ببيع حبوب الإجهاض “ميفيبريستون” تحت إشراف طبي ووصفة دوائية معتمدة، وذلك رغم أن 13 ولاية أميركية حظرت عمليات الإجهاض .

 

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 الإجهاض في في الـ 10 أسابيع الأولى

وتساعد هذه الحبوب على الإجهاض في الـ 10 أسابيع الأولى من الحمل في عملية تُعرف باسم “الإجهاض الدوائي”، ويمكن للصيدليات الحصول من الشركتين المصنعتين على شهادة تخضع لمعايير للبدء بتوزيع تلك الحبوب.
 

حظر الإجهاض طُبق في 13 ولاية أميركية بعدما ألقت المحكمة العليا العام الماضي حكمًا منذ 50 عامًا عُرف باسم “رو ضد ويد” ما أعطى حق حظر الإجهاض لكل ولاية على حدة، فيما تسعى مزيد من الولايات إلى إدخال الحظر حيز التنفيذ.

 

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