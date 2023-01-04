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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت رعاية وزيرة الثقافة.. خالد جلال: مدرسة العصفوري تستقبل المخرجين الشباب

خالد جلال
خالد جلال

أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أن مدرسة سمير العصفوري التي أعلن عنها خلال المؤتمر الذي عقد مطلع العام الجديد تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، والتى يتم من خلالها تقديم عرض مسرحي عن مقتطفات من أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، وسيكون في حضرة العصفوري ١٠ من المخرجين الشباب للاستفادة من خبراته الفنية الكبيرة وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وصرح المخرج خالد جلال، أنه سيتم اختيار المخرجين العشرة كمرحلة أولى من الشباب الممارسين للمهنة، إلى جانب الفائزين في مسابقات الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة، في مجالات الديكور والأزياء وغيرها من عناصر العمل المسرحى .

وأضاف جلال أنه على الراغبين في المشاركة في هذه المبادرة التقدم بسيرتهم الذاتية والجوائز التي حصلوا عليها في الجامعات، بمكتب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى بساحة دار الأوبرا، وسيتم اختيار فريق من الشباب الموهوب لحضور صناعة العرض في جميع مراحله والتفاعل مع المخرج القدير .

كما نوه المخرج خالد جلال، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح للعمل على تواصل أجيال المبدعين في كافة عناصر العمل المسرحي، وتطوير أدوات شباب المسرحيين، والاحتكاك بخبرات الفنانين الكبار بما ينعكس إيجابًا على الحراك المسرحي المصري.

نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة البيت الفني للمسرح خالد جلال

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