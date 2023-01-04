الإسكان توقع اتفاقية إدارة المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر

وقعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، عقد اتفاق على إدارة مشروع المرحلة الثانية من ممشي أهل مصر السياحي وتمديد عقد نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة مع شركة كاونسل ماسترز.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج الذراع الاستثماري لوزارة الإسكان، وجورج ميتري رئيس مجلس إدارة شركة كاونسل ماسترز وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كاونسل ماسترز.



المرحلة الثانية لممشى أهل مصر

تمتد المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر بطول 3200 متر، بالمنطقة الواقعة بين كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر بطول 800 متر، والمسافة من كوبري أكتوبر إلى كوبري 15 مايو بطول 1100 متر، والامتداد من كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل بطول 1300 متر.

