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ديني

رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر حول تعزيز الأداء المالي في البنوك التجارية

صدى البلد

حصل الباحث إبراهيم الدسوقي سيد بربري، الباحث بقسم المحاسبة بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، على درجة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة عن موضوع بعنوان: (دور الحوكمة والمراجعة الداخلية الفعالة في الحد من أثر المخاطر وتعزيز الأداء المالي في البنوك التجارية) دراسةً تطبيقيةً. 
 أشرف على الرسالة الدكتور محمد السيد برس، عميد كلية التجارة الأسبق مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي المستشار المالي لرئيس الجامعة، مشرفًا ورئيسًا، والدكتورة نشوى أحمد الجندي، وكيل كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث سابقًا، مناقشًا خارجيًّا، والدكتور أحمد عبد القادر أحمد، استاذ المحاسبة بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشرفًا مشاركًا، والدكتور عماد سعد الصايغ، وكيل كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، مناقشًا داخليًّا. 

وأوضح الباحث أن الرسالة تهدف إلى قياس العلاقة بين كلٍّ من المراجعة الداخلية الفعالة والتطبيق الإلزامي لقواعد حوكمة البنوك (كمتغيرات مستقلة) على مخاطر الائتمان المصرفي، مثل: مخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل، ومخاطر رأس المال (كمتغيرات تابعة) للبنوك التجارية المسجلة لدى البنك    المركزي المصري، إضافة إلى قياس العلاقة بين كلٍّ من المراجعة الداخلية الفعالة والتطبيق الإلزامي لقواعد حوكمة البنوك، والحد من المخاطر البنكية (كمتغيرات مستقلة) على الأداء المالي بالبنوك التجارية المصرية. 

وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة المشكلة بموضوع البحث، وجهد الباحث، مشيرة إلى أن الرسالة تعد إضافة حقيقية للمكتبة العلمية والبحثية.

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