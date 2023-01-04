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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيهات بسرعة الإنتهاء من المحاور بالعريش وفقًا للمخطط الزمنى المحدد

نائب محافظ شمال سيناء
نائب محافظ شمال سيناء يتفقد محور الساحل

أكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ  شمال سيناء على سرعة الانتهاء من محاور العريش ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء . 

وأعلن نائب المحافظ أثناء تفقده لمحور الساحل اليوم ، عن ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال الفترة المحددة وطبقا للبرنامج الزمنى المقرر، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى محافظة شمال سيناء .

وذلك بحضور كل من : اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش ، رؤساء قطاعات الشركات العاملة فى التنفيذ ، رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء ورئيس قطاع المياه وعدد من مديرى الإدارات المعنية والشركات المنفذة 
وخلال جولته التفقدية .. تابع نائب المحافظ الأعمال الجارية فى محور الساحل .. الى جانب الأعمال الجارية فى المحاور الأخرى والطرق بمدينة العريش .
وشدد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمخطط الزمنى المحدد .. مؤكدا على أن محاور مدينة العريش يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية لخدمة المواطن السيناوى ولتطوير المدينة وربطها بالشوارع الرئيسية ، وأن تطوير المحور الساحلى يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى تتبعها المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين .

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