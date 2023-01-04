ورش فنية وأنشطة متنوعة تنظمها ثقافة شمال سيناء

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية وإكتشاف المواهب بكافة المجالات بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

ورشة تعليم رسم

وفي هذا الإطار أقامت الفنانة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش ورشة لتعليم الرسم، بألوان الباستيل والفلوماستر والخشب لرواد القصر بطريقة اكاديمية.

كما عقد قصر ثقافة بئر العبد بإدارة عبدالسميع نوفل ورشة ابداع فنى للرواد، ادارها إبراهيم القطاوى مسئول النشاط

وأقامت المكتبة العامة بالعريش محاضرة تثقيفية بعنوان "الضروريات تبيح المحظورات" ألقاها الشيخ عبدالسلام محمود، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أدارها عادل عروج مسئول النشاط، وفى بيت ثقافة المساعيد نفذ أحمد صابر مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة لتنشيط الذاكرة وزيادة وعى الرواد بالمعلومات العامة.

أهمية العمل

كما عقد قصر ثقافة طور سيناء بمدرسة بدر الإبتدائية بالطور العاصمة محاضرة تثقيفية بعنوان "الاجتهاد ونتائجة" تحدث خلالها الإعلامى أبو السعود أبو الفتوح مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، عن الاجتهاد ونتائجه.

وتطرق لما أمرنا به الله سبحانه وتعالى بالاجتهاد والجد فى العمل، مبينا أن الإسلام حث على أهمية العمل بكل أشكاله والجد فيه.

وأوضح فوائد الجد والاجتهاد حيث أنهما يسهمان فى تحقيق مستقبل مشرق للفرد والمجتمع، وأكد على عدد من النصائح للإجتهاد فى الدراسة من أهمها التركيز.

ونفذ بيت ثقافة سانت كاترين ورشة للرسم والتلوين ضمن فعاليات برامج الطفل "يوم للرسم والتلوين" بهدف تنمية المواهب الفنية الصغيرة بالمدينة، إشراف كريمة محمد.