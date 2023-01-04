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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبدالمعز: 2023 هتبقى سنة زي الفل واللي قال كده القرآن

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء وعلينا أن نطلب عطاء الله من خزائنه في العام الجديد، مطالبا الناس بالتفاؤل وعدم اليأس قائلا: "2023 هتبقى سنة زي الفل واللي قال كده القرآن في قوله "وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ".

2023 هتبقى سنة زي الفل

وأضاف رمضان عبدالمعز، في حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة dmc، أن المنافقين والكذابين والنصابين والمضلين والمضللين للناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، ويظنون بالله ظن السوء، إنما المؤمن دائما يقدم حسن الظن بالله، قائلا: "لنا رب كريم عنده حل لكل شيء".

وتابع: "أي حاجة على ربنا هينة وعلى الإنسان أن يضع كل طموحاته وأحلامه أمام الله عز وجل، وربنا لا يعجزه شيء في السموات والأرض وده تعليم الله لنا في القرآن الكريم". 

ميلاد سيدنا المسيح عيسى

وفى وقت سابق، وجه الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، التهنئة للمصريين والبشر حول العالم بمناسبة ميلاد سيدنا المسيح عيسى عليه السلام، قائلا: "نهنئ أنفسنا بميلاد المسيح عيسى ابن مريم اللي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه".
وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، في تهنئته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة دي أم سي، أن القرآن الكريم أثنى على نبي الله عيسى وعلى أمه الصديقة، مضيفا: "إحنا لا نهنئ المسيحيين فقط.. إحنا نهنى الكرة الأرضية وأنفسنا بسيدنا عيسى.. سيدنا عيسى من بدايته حتى نهايته معجزة".
واستكمل: "نهنئ الكرة الأرضية بميلاد نبي عظيم من أنبياء الله، وهو من أولى العزم من الرسول، وعشان ما نختلفش مع بعض في فرعيات زي ميعاد ميلاده، علينا أن نهنئ أنفسنا بقدوم نبي ذكي يأتيه الأمر من وحي السماء".

 يغفر الله لكل الناس إلا اثنين

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال إن من أحب الأعمال لله هي إدخال السرور والفرحة على المسلم.

وأضاف عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، السبت الماضي، أنه يتبقى شهر واحد وندخل لشهر رجب وهو من الأشهر الحرم، ومن بعده شعبان وليلة النصف من شعبان وفيها يغفر الله لجميع خلقه ما عدا المشرك والمشاحن.
وتابع، أنه بعد شعبان يأتي رمضان، وهي كلها أيام الله ننتقل فيها من طاعة لطاعة ومن مغفرة لمغفرة.

رمضان عبدالمعز الداعية الاسلامي العام الجديد لعلهم يفقهون القران الكريم

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