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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

إنتل تعلن عن الجيل الثالث عشر من معالجاتها و Core i9-13980HX هو الأسرع في العالم

إنتل تعلن عن الجيل
إنتل تعلن عن الجيل الثالث عشر من معالجاتها

أعلنت شركة إنتل Intel عن الجيل الثالث عشر من وحدات المعالجة المركزية المخصصة لأجهزة اللاب توب من سلسلة HX الجديدة، وذلك في معرض CES 2023 ، حيث تستهدف المعالجات المبدعين و اللاعبين الذين يحتاجون لمعالجات تعمل بكفاءة كبيرة وأداء قوي. 

وتقدم معالجات إنتل الجديدة من الجيل الثالث عشر 24 نواة منها 8 أنوية مخصصة للأداء، و 16 مخصصة للكفاءة، بالإضافة إلى 5.6 جيجاهرتز كحد أقصى للتردد، حيث يعد معالج  Core i9-13980HX هو أسرع معالج في العالم مخصص لأجهزة اللاب توب. 

وتقول إنتل إن وحدة المعالجة المركزية Core i9 الجديدة أسرع بنسبة 11 % من 12900HK الأعلى في العام الماضي، كما أنها أسرع بنسبة 49 % ، وما يصل إلى أربعة منافذ Thunderbolt 4، حيث تتميز جميع وحدات المعالجة المركزية HX الجديدة بقدرة أساسية 55 واط ومخرج تربو أقصى يبلغ 157 واط . 

وتتدرج مجموعة HX من الجيل الثالث عشر من إنتل وصولاً إلى Core i5-13450HX ، والتي توفر 10 نوى (6P ، 4E) وسرعات معززة تصل إلى 4.5 جيجا هرتز، والتي تقدم  المزيد من الأداء وزيادة كبيرة عمر البطارية، بحسب موقع Engadget. 

وكشفت إنتل أيضًا عن عدد من المعالجات الجديدة من سلسلة P و U لأجهزة اللاب توب النحيفة والخفيفة، حيث تأتي طرازات الفئة P في تكوينات 12 و 14 نواة مع مغلفات طاقة 28 واط وما يصل إلى 24 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3.

كما توفر وحدات المعالجة المركزية من السلسلة U ما يصل إلى 10 أنوية مع ذاكرة تخزين مؤقت سعة 12 ميجابايت L3 وطاقة أساسية 15 واط.

وأكدت شركات مثل لينوفو و أسوس  و ديل  و HP و Acer و سامسونج وغيرها، إصدار عدد من أجهزة اللاب توب الجديدة مع وحدات المعالجة المركزية من إنتل من الجيل الثالث عشر، والتي ستطرح في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.

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