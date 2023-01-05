إنتل تعلن عن الجيل الثالث عشر من معالجاتها و Core i9-13980HX هو الأسرع في العالم

أعلنت شركة إنتل Intel عن الجيل الثالث عشر من وحدات المعالجة المركزية المخصصة لأجهزة اللاب توب من سلسلة HX الجديدة، وذلك في معرض CES 2023 ، حيث تستهدف المعالجات المبدعين و اللاعبين الذين يحتاجون لمعالجات تعمل بكفاءة كبيرة وأداء قوي.

وتقدم معالجات إنتل الجديدة من الجيل الثالث عشر 24 نواة منها 8 أنوية مخصصة للأداء، و 16 مخصصة للكفاءة، بالإضافة إلى 5.6 جيجاهرتز كحد أقصى للتردد، حيث يعد معالج Core i9-13980HX هو أسرع معالج في العالم مخصص لأجهزة اللاب توب.

وتقول إنتل إن وحدة المعالجة المركزية Core i9 الجديدة أسرع بنسبة 11 % من 12900HK الأعلى في العام الماضي، كما أنها أسرع بنسبة 49 % ، وما يصل إلى أربعة منافذ Thunderbolt 4، حيث تتميز جميع وحدات المعالجة المركزية HX الجديدة بقدرة أساسية 55 واط ومخرج تربو أقصى يبلغ 157 واط .

وتتدرج مجموعة HX من الجيل الثالث عشر من إنتل وصولاً إلى Core i5-13450HX ، والتي توفر 10 نوى (6P ، 4E) وسرعات معززة تصل إلى 4.5 جيجا هرتز، والتي تقدم المزيد من الأداء وزيادة كبيرة عمر البطارية، بحسب موقع Engadget.

وكشفت إنتل أيضًا عن عدد من المعالجات الجديدة من سلسلة P و U لأجهزة اللاب توب النحيفة والخفيفة، حيث تأتي طرازات الفئة P في تكوينات 12 و 14 نواة مع مغلفات طاقة 28 واط وما يصل إلى 24 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقت L3.

كما توفر وحدات المعالجة المركزية من السلسلة U ما يصل إلى 10 أنوية مع ذاكرة تخزين مؤقت سعة 12 ميجابايت L3 وطاقة أساسية 15 واط.

وأكدت شركات مثل لينوفو و أسوس و ديل و HP و Acer و سامسونج وغيرها، إصدار عدد من أجهزة اللاب توب الجديدة مع وحدات المعالجة المركزية من إنتل من الجيل الثالث عشر، والتي ستطرح في الأسواق في وقت لاحق من العام الحالي.