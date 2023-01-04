الاتحاد الأوروبي يغرم شركة ميتا 390 مليون يورو لانتهاكها قانون حماية البيانات الشخصية

فرض الاتحاد الأوروبي على شركة "ميتا" الأمريكية العملاقة مالكة فيسبوك وواتساب وانستجرام، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان إن "ميتا" انتهكت "التزاماتها المتعلقة بالشفافية" واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة "في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية" مستهدفة.

وتتولّى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

وتأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع ديسمبر، يتعلق أحدها بتطبيق واتساب، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقاً، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.

وأعربت "ميتا" في بيان عن "خيبة أملها" من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه "سواء من حيث الجوهر أو الغرامات".