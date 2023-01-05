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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بقوة ؛ حيث تكالب الكثير على بيع ما لديهم من دولارات وتحويلها لجنيهات بعد إعلان  بنكا الأهلي ومصر،  أكبر بنكين حكوميين في مصر، عن طرح شهادات الادخار الجديدة، بدءا من أمس الأربعاء 4 يناير، بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، ليثبت نجاح الدولة ومجهوداتها في مواجهة السوق الموازية التي تضر بالاقتصاد القومي.

اللي معاه دولار باعه

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن الكثير تخلوا عن ما لديهم من دولارات من أجل تحويلها إلى جنيهات وادخارها في الشهادات الجديدة.

وتابع  رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في مداخلة تلفزيونية، أن هناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء هذه الشهادات أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها.

ارتفاع الاحتياطي

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002  مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 .

وعرض الكثير بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، منخفضًا بنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيها بعدما تخطى 38 جنيهًا.

الدولار 

ارتباك السوق السوداء

وارتبكت السوق السوداء بعد قرارات البنك المركز خلال الأيام الماضية، منها  قرار رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%، وكذلك سوق الذهب والتصدير وعمليات السحب من الخارج وغيرها من إجراءات، وكذلك إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.

سعر الدولار 

وعلى مستوى التعاملات المحلية ، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء في غالبية البنوك بعد استقرار دام لمدة عدة أيام على التوالي.

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رفع أسعار الفائدة 

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الخميس 22 ديسمبر الماضي ، وتم رفع  سعر عائد الإيداع عند 16.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%، وهو ما عزز من قيمة الجنيه.

الدولار ينهار بالسوق السوداء

وكان الإعلامي أحمد موسى، قد أكد في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد انهيار السوق السوداء بشكل عام في عدة سلع وليس في الدولار فقط، موضحا أنه لا أحد يستطيع التعامل في الدولار في سوق غير رسمية.

youtube
احمد موسى

وأضاف موسى أن كل من ضارب وتاجر في الدولار خسر، وكل من حصل على دولار من عدة أيام خسر ما لا يقل عن 14 جنيها، وبنسبة تصل إلى 35%.

أسعار الدولار عالميًا

وتراجع الأخضر على المستوى العالمي، بعدما سجل مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

يأتي ذلك بالتزامن مع الحذر الذي يسود الموقف مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر، والذي يلمح إلى استمرار مسار التشديد الذي سيسلكه الفيدرالي.

وشهدت العملة الأقوى عالميا استقرارا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 104.26، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

تراجع مؤشر الدولار

ولعل أبرز ما تسبب في تراجع الدولار من هذا المستوى هخو  إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر ، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار 

وخلال 2022، قرر رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة لكل مرة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة للأخضر في البنوك المحلية، سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 5-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 26.55  جنيه للدولار الواحد.

الدولار 

واستقر الأمريكي بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 26.47 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 26.38 جنيه للشراء و26.47 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 26.50 في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين  بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “26.25 جنيه للشراء و”26.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 26.25 جنيه للشراء، 26.30 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 26.25 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 26.30 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

 

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 26.25 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 26.50 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 26.25 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 26.30 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 26.55 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

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ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 26.30 جنيه للشراء 26.40 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجل 26.51 جنيه للشراء ، و 26.55 جنيه للبيع .

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