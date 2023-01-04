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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار اليوم ارتفاعا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر ارتفاعا بحوالي 1.40 جنية.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.72 جنيه للشراء و24.80 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 4-1-2023

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، شراء 26.05 جنية بنكنوت، 26.5 شراء تحويل جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 25.95 شراء بنكنوت، و 26 بيع بنكنوت،والتحويل سعر الدولار نفس الاسعار.

 

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، بالبنك الاهلي المتحد، وبنك Hsbc  ليصبح 26.20 للشراء و 26.30 للبيع جنيه.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، في بنك بلوم ليصبح 24.69 جنيه.

ارتباك السوق السوداء

وتسبب قرار رفع سعر الفائدة  من البنك المركزي في إحداث ارتباك للسوق السوداء خلال الأيام الماضية، بحوالي  300 نقطة أساس أي 3%، وكذلك سوق الذهب والتصدير وعمليات السحب من الخارج وغيرها من إجراءات، وكذلك إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر.

رفع أسعار الفائدة 

 وتم رفع  سعر عائد الإيداع من البنك المركزي عند 16.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%،  و رفع سعر الفائدة الخميس 22 ديسمبر الماضي.

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